Absurde Hysterie oder Augenmaß?

So weit, so bekannt. Was aber hat den Industriellenpräsidenten geritten, als er in einem „Standard“-Interview nachlegte: Da sprach er von einer „absurden Hysterie“, die es in Österreich gäbe, und dass er nicht von größeren Schäden für die Wirtschaft ausgehe, eine kleine Delle, na und? Sorry, Mister President, die Österreicher haben mit Disziplin und Hausverstand gegen die Seuche gekämpft, die „absurde Hysterie“ ist Ihnen vorbehalten geblieben ...