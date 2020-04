Fünf Flüchtlinge klopften in Kühlwagen um Hilfe

Aufgeregt hat sich ein Lkw-Fahrer am Sonntagnachmittag an die Polizei gewandt: Er war mit seinem Lastwagen von Italien nach Kärnten unterwegs. In Arnoldstein hörte er plötzlich Klopfgeräusche, die aus dem Anhänger kamen. Insgesamt fünf Afghanen saßen darin. Sie waren stark unterkühlt. Die Ermittlungen laufen.