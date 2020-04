Herzogin Meghan kann ihre Mama Doria nicht sehen

Auch die Suche nach einem Eigenheim liegt wohl gerade auf Eis. Wie US-Medien berichten, hätten Harry und Meghan ihr neues Eigenheim fürs Erste nur gemietet, bald jedoch wollen die beiden eine eigene Villa, am liebsten in Malibu, kaufen. Vielleicht kann ja Sir Elton John bei der Suche helfen: Der Musiker, der mit den Sussexes gut befreundet ist, habe dem ehemals royalen Paar nämlich sogar angeboten, vorerst in sein Heim in Kalifornien.