Eine wunderbar talentierte Familie

Die 19-jährige gilt nicht nur im Sport als ehrgeizig und talentiert, sondern auch in der Schule. Ein Kenner der Badmintonszene beschrieb die Rankweilerin so: „Nur wenn sie in der Schule eine eins plus bekommt, ist sie auch wirklich zufrieden!“ Daniel Au Yeong, der schon mehrfach in österreichische Nachwuchsauswahlen im Fußball berufen wurde, kam im „letzten Abdruck nach Hause: Einen Tag bevor die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland zugemacht haben, hat mich Papa aus Freiburg abgeholt.“ Wie es weiter gehen wird, wissen die beiden derzeit nicht, sie hoffen sehr auf die gestern von Sportminister Werner Kogler angekündigten Lockerungen der Verbote.