Gastronomen kochen für Helfer und Helden der Krise

Fünf Tage, sechs Köche

Mit Ingmar Götzloff, Oliver Rechberger, Christian Göttfried, Peter Prandstötter, Didi Gütlbauer holte er fünf Kollegen ins Boot, auch Grabner selbst wird sich in die Küche stellen. Rechberger kocht in der Bergdiele in Leonding, Göttfried in seinem gleichnamigen Betrieb in Linz, dann wird der Herd im Hotel Schwarzer Bär in Linz, beim Holzpoidl in Lichtenberg und Rosso in Linz angeheizt. „Die Küche ans Limit treiben, macht richtig Freude“, meint Rechberger, der morgen Tomatencremesuppe mit Pizzastangerl und Zwiebelrostbraten mit Schupfnudeln und Spargelgemüse serviert. Fürs Dessert sorgtdie Bäckerei Brandl.