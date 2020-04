Neue Zahlen machen Wienerin zur Lotto-Millionärin

Wie die Lotterien am Samstag berichteten, brachte der Volltreffer der Frau exakt eine Million Euro ein, die sie - ausgerechnet - am 1. April ausbezahlt bekam. Mit dem unerwarteten Vermögenszuwachs will sie fürs Alter vorsorgen, aber auch andere an ihrem Glück teilhaben lassen: „Ich werde etwas spenden, verschiedenen sozialen und humanitären Institutionen. Das hätte ich so und so gemacht, aber gerade jetzt, denke ich, ist das besonders wichtig.“