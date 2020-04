Corona: Ex-Marathon-Weltrekordler im Gefängnis

Der frühere kenianische Marathon-Weltrekordler Wilson Kipsang hat wegen eines Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre wegen des Coronavirus eine Nacht im Gefängnis verbracht. Der 38-Jährige wurde am späten Donnerstagabend dabei erwischt, wie er gemeinsam mit neun Freunden in einem Club in Iten im Westen Kenias Billard spielte, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.