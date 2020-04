„In einer Krise zeigt sich, wer ein Partner ist“

„Da wird einiges ausjudiziert werden müssen“

„Viele Vermieter sind in abwartender Haltung und senden nicht-personalisierte Standardschreiben aus“, so Regina-Schuhe-Geschäftsführer Roman Gugenberger, „es kommt immer auf die Verträge an, hier wird einiges ausjudiziert werden müssen“. „Wir sind mit unseren Shoppartnern in engem Kontakt, erarbeiten individuelle Lösungen“, meint Marcus Wild von den Spar-European-Shoppingcenters, Betreiber der Weberzeile in Ried, des Varena in Vöcklabruck und des max.center in Wels.