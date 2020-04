Frau heißt wie das Virus: „Hallo, ich bin Corona“

In den 1990ern war Julia der in Österreich meistgetaufte Mädchenname, in den 2000ern waren Lena und Leonie äußerst beliebt. Ehe im vergangenen Jahrzehnt der Name Anna top war. Er wurde laut Statistik Austria in den letzten 30 erfassten Jahren zwischen 1989 und 2018 satte 26.750-mal gewählt. Während in diesem Zeitraum nur sechs Kinder „Corona“ getauft wurden!