Corona-Drama macht Zwillinge (4) zu Waisen

Gesundheitsminister positiv getestet

Indes wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass Israels Gesundheitsminister Yakov Litzman und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das Ministerium teilte mit, die beiden würden sich daher in Quarantäne begeben. „Minister Litzman und seine Frau fühlen sich gut und werden angemessen behandelt“, hieß es in der Mitteilung. Der 71-jährige Litzman werde sein Amt weiter aus der Isolation ausfüllen.