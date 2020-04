Schon mehr als 4000 Corona-Tote in Frankreich

Schon mehr als 4000 Corona-Tote im ganzen Land

Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon sagte am Abend, dass in Frankreich erstmals mehr als 4000 Patienten der Covid-19-Krankheit erlegen seien. 4032 Menschen starben in Krankenhäusern, das waren 509 mehr als am Vortag. Am Dienstag waren bereits 499 Menschen innerhalb von 24 Stunden verstorben.