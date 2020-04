Hilfe für kleine Betriebe

Groß war die Hoffnung bei vielen Betrieben, als die Bundesregierung den Corona-Härtefonds ankündigte. Vor allem kleine Unternehmen hofften auf finanzielle Hilfe aus dem Notfalltopf. Doch die Realität ist ernüchternd. Das Land zieht eine erste Bilanz und stellt sich auf die Seite der Unternehmer. Kritisiert wird vor allem die hohe Bürokratie. Besonders ärgerlich: Viele Kleinstbetriebe haben im letzten Jahr zwar Gewinne erwirtschaftet, diese aber gleich wieder investiert und können somit meist nicht das erforderliche Plus in der Bilanz vorweisen. Damit fallen sie automatisch aus dem Härtefonds und erhalten kein Geld. An einer Nachbesserung der Kriterien wird mittlerweile auf Hochtouren gearbeitet.