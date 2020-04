„neunerhaus“: „Gerade jetzt bei den Menschen sein“

Die Corona-Krise trifft jeden auf irgendeine Weise. Besonders schlimm trifft es jene Menschen, die etwa durch Obdachlosigkeit oder fehlende Krankenversicherung ohnehin schon täglich an ihre Grenzen kommen und in medizinischer Hinsicht oftmals vor verschlossenen Türen stehen - was gerade in Zeiten wie diesen auf mehrfache Weise problematisch ist. „Obdachlose Menschen leiden viel öfter unter chronischen Erkrankungen und gehören somit zur Risikogruppe des Corona-Virus. Daher brauchen sie jetzt besonders unsere Hilfe“, weiß Stephan Gremmel, Ärztlicher Leiter des „neunerhaus Gesundheitszentrum“ in Wien. Die Sozialorganisation bietet hier als einzige Anlaufstelle für obdachlose und nichtversicherte Menschen einen unkomplizierten Zugang zum Gesundheitssystem.