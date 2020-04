L.A. bringt Obdachlose mit Corona in Wohnmobile

Statt Urlauber nun Kranke am Campingplatz

Der Campingplatz, auf dem in normalen Zeiten Urlauber den Meerblick genießen, ist eine von fünf Unterkünften, in denen der Bezirk Los Angeles Corona-Infizierte isoliert. Die Wohnmobile, Hotelzimmer und ein Motel werden insbesondere für wohnungslose Menschen benötigt. „Wir brauchen Orte, an denen wir Menschen sicher von der Öffentlichkeit und sogar von ihren Familien isolieren können“, sagte die zuständige Bezirksmitarbeiterin Janice Hahn.