Devigilis Truppe ist bereit für nächsten Einsatz

Am letzten Freitag endete für Vorarlbergs Heeressportler der, im Rahmen der Corona-Hilfe initiierte, Assistenzeinsatz bei den Lebensmittelkonzernen Spar und REWE, wo Patrick Feurstein, Eva Pinkelnig und Co. im Lager und der Auslieferung an die Filialen halfen. „Aktuell sind noch zwei Rekruten bei Arzneimittel-Großhändler Herbo Chemosan in Dornbirn im Einsatz“, erklärt Daniel Devigili, der das Heeressport-Zentrum in Dornbirn leitet. „Die anderen Athleten sind zurück im Heim-Training. Für sie heißt es nun Kampfkraft erhalten, Reserven bilden.“