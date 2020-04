US-Wahl: Umfragewerte sehen Biden vor Trump

Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hat seinen Vorsprung gegenüber US-Präsident Donald Trump bei den registrierten Wählern ausgebaut. Obwohl die Coronavirus-Pandemie die Kampagne des früheren Vizepräsidenten so gut wie aus dem Blickfeld der Wähler gedrängt hat, liegt er in einer am Dienstag veröffentlichen Meinungsumfrage vor Trump.