Zum Spinat essen wir Spiegelei und Erdäpfel

Bei mehr als der Hälfte der Österreicher steht am Gründonnerstag Spinat am Speiseplan. 36 Prozent bevorzugten bei einer Umfrage des Unternehmens Iglo unter 1000 Personen dabei die klassische Variante mit Spiegelei und Erdäpfeln. „Bei Iglo generierte man vergangenes Jahr 44 Prozent des Umsatzes mit Tiefkühlspinat bis zum Osterfest“, hieß es in einer Aussendung des Unternehmen. Spinat ist ein echtes Superfood, da er zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe enthält. Der hohe Eisengehalt wurde dem Spinat allerdings lange Zeit fälschlicherweise nachgesagt.