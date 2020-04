„Sehr viele Selbstständige fallen durch den Rost“

„Härtefall-Fonds ist wohl doch nicht für alle“, postete einer auf Facebook. „Danke für nichts“, kommentierte eine. Seit am Freitag um 17 Uhr der Härtefall-Fonds für Klein-Unternehmer und Ein-Personen-Unternehmen eröffnet wurde, finden sich in den sozialen Medien die verschiedensten Reaktionen von den Unternehmern wieder. Die einen atmen auf, weil ihr Antrag schnell genehmigt wurde. Andere konnten wiederum nicht einmal Hilfe beantragen, was die Verzweiflung wachsen lässt.