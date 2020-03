Trotz Coronavirus feiern Jugendliche noch immer

Bewusstsein schärfen

Was Oberleitner unterstützt: „Wir müssen weiterhin das Bewusstsein der Menschen - Jüngere wie Ältere - schärfen.“ So gibt’s laut ihm auch in seiner Gemeinde immer noch Jugendliche, die sich an versteckten Plätzen treffen, um zu feiern. Aber auch die Älteren bereiten dem Ortschef Kopfzerbrechen: „Wir haben ein Hilfsservice mit 35 Freiwilligen initiiert, aber das wird fast nicht in Anspruch genommen. Stattdessen gehen viele weiter selbst einkaufen.“