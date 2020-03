Schachprofis verlassen fluchtartig abgebrochene WM

FIDE kann sichere Heimreise nicht gewährleisten

Angesichts der Pandemie könne man die sichere und rechtzeitige Heimreise der acht Spieler und aller Begleiter nicht gewährleisten, teilte der internationale Schachverband (Fide) am Donnerstag mit. „Wir haben uns nun in dieser Situation dazu entschieden, das Turnier zu stoppen“, sagte Fide-Chef Arkadi Dworkowitsch. Hintergrund ist die Entscheidung der russischen Regierung, wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Freitag keine Flüge ins Ausland mehr zu erlauben. Die Niederländer Anish Giri Und Erwin L‘Ami seien schon auf dem Weg nach Hause, aber sowohl Favorit Fabiano Caruana (USA) als auch der Führende Vauchier Lagrave (FRA) stecken laut Jeroen Van de Berg (Direktor vom Hersteller Tata-Steal-Chess) in Russland fest.