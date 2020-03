Mehr Abstand: ÖBB verlängern S-Bahn-Züge

Bereits am Montag haben die ÖBB ihren Fahrplan österreichweit auf Sonntags-Fahrplan mit Verstärkung in den Hauptverkehrszeiten umgestellt. Am Mittwoch kündigte die Bahn an, in der Ostregion nunmehr auf S-Bahn-Langzüge zu setzen, damit der Sicherheitsabstand zu anderen Fahrgästen eingehalten werden kann. Nachgebessert und der Großteil der Kurzzüge auf Langzüge umgestellt werden soll ab Donnerstag.