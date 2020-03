„Freche Diebe haben mein Wild entführt“

Trächtiges Sika-Weibchen verendet

Ein weiteres Zuchttier, ein vier Jahre altes trächtiges Sika-Weibchen, dürfte sich in Panik im Zaun verfangen und das Genick gebrochen haben. „Meine Schwester hat den Kadaver am Montag gefunden, erst dann haben wir das gesamte Ausmaß des Schlamassels gesehen“, so der Züchter. Ein Jungtier sei außerhalb des Zauns herumgeirrt, konnte erst am Dienstag eingefangen werden.