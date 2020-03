Sarah Harrison: Zusammenbruch nach Pocher-Wutrede

Doch all die Kritik lässt Pocher kalt. Er konterte in einem langen Video, in dem er seine Sicht der Dinge schilderte: „Nur deshalb nichts anzusprechen, weil jemand schwanger ist, finde ich schwierig.“ Dass er für Sarahs „ungünstigen Schwangerschaftsverlauf“ verantwortlich gemacht werde, sei „das Ekelhafteste, was man machen kann“, so der Komiker weiter. „Ich habe daran keine Schuld!“