Amira Pocher hat sich mit Coronavirus infiziert

In Wien angesteckt?

Ungewiss ist, wo sich Amira Pocher mit dem Virus angesteckt hat. Womöglich in Österreich? Immerhin erklärte sie in dem Clip, dass sie vor wenigen Tagen von „einem Shooting aus Wien“ zurückgekehrt sei. Oliver Pocher, der momentan noch symptomfrei ist, war hingegen kürzlich noch in Kalifornien. „Aber es ist jetzt auch müßig zu sagen, wer hat es wo, wann, wie bekommen“, so der Comedian.