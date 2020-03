Japanische Pharmafirma startet Tests an Tieren

Austro-Genetiker will „Virus die Tür zusperren“

In aller Welt forschen Institute und Firmen an Mitteln gegen den Erreger der Lungenkrankheit Covid-19. So auch der österreichischen Genetiker Josef Penninger (Bild oben). Er arbeitet im Kampf gegen das weltweit grassierende SARS-CoV-2-Virus an einem Medikament, das dem „Virus die Tür zusperren“ soll, und hofft auf eine schnelle Zulassung des Wirkstoffes.