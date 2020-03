Polizeieinsätze in Wien enden mit vier Festnahmen

Dealer in Streit geraten

In Favoriten kam es kurz vor 22 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in der Triester Straße, weil zwei Marihuana-Dealer offenbar miteinander in Streit geraten waren. Die Beamten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse fanden 280 Gramm Cannabis und einen Karton mit sogenanntem Marihuana-Schnitt. Die beiden türkischen Staatsbürger, 35 und 40 Jahre alt, wollten mit Schlägen und Tritten ihre Festnahme verhindern. Das gelang ihnen nicht.