„Werden diese Saison kein Fußballspiel mehr sehen“

Peter Frauneder, Sportchef der Kronen Zeitung, zeichnet ein durchaus düsteres Szenario. In der 25. Ausgabe von „Krone oder Kasperl“, Corona-bedingt via Skype aufgezeichnet, meint er: „Wir werden in dieser Saison kein Fußballspiel mehr sehen“. Außerdem spricht er mit Michael Fally übers Hinauszögern der Olympia-Absage, Andi Felders Rücktritt als Adler-Cheftrainer, Peter Schröcksnadels Neustart und vieles mehr (alles im Video oben).