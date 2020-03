„Nachts war es echt gespenstisch im Krankenhaus“

Abergläubisch ist er nicht: ausgerechnet am Freitag, den 13., legte sich „Krone“-Redakteur Markus Schütz wegen eines unaufschiebbaren Eingriffs im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz unters Messer. Gerade zu dem Zeitpunkt, als die Corona-Krise losbrach und das ganze Land knirschend zum Stillstand kam. Schütz: „Als ich am Tag vor der OP, am 12. März, ins Spital eingerückt bin, hieß es: kein Besuch.“