Rom kontrolliert ab Samstag alle Fahrzeuge

Die Polizei in Rom wird ab Samstag Straßensperren aufrichten und alle Fahrzeuge auf den Straßen der Stadt kontrollieren. Die Autos werden nicht mehr nur mehr stichprobenartig wie derzeit kontrolliert. Damit will die Polizei sicher sein, dass nur Personen aus beruflichen, oder dringenden Gründen mit ihrem Fahrzeug in der Stadt unterwegs sind. In Italien sind bisher nach offiziellen Zahlen bereits 3405 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, so viele wie in keinem anderen Land der Welt.