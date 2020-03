Supertramp-Kultmusiker Roger Hodgson wird 70

Ewiger Jungspund

In seinem Studio daheim nahm er einige Soloalben auf. Seit Ende der 90er-Jahre tourt er wieder regelmäßig, da er vor allem die magische Verbindung mit seinem Publikum genießt. Seine aktuelle Tournee wird er - voraussichtlich - am 6. Juni in Europa fortsetzen. Österreich-Termin ist noch keiner bekannt. Er bereue nichts, sagte er. „In diesen Jahren lernte ich viel über das Leben, über mich selbst, und als ich viele Jahre später auf die Bühne zurückkehrte, entdeckte ich, dass ich gewachsen war und ein Selbstvertrauen hatte, das in den Supertramp-Tagen nicht vorhanden war.“ Er sei zwar älter und erfahrener, „aber innerlich fühle ich mich wie ein kleiner Bub“, gestand er. „Ich fühle mich so gesegnet und dankbar, dass ich das tun kann, was ich liebe.“