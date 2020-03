Corona-Rückholflüge: 750 Österreicher heimgeholt

Scharfe Kritik an ägyptischen Behörden

Unterdessen wird vor allem in deutschen Medien die Kritik an den ägyptischen Behörden immer lauter, die noch am vergangenen Wochenende scharenweise Touristen an die Feriendestinationen am Roten Meer gelassen hatten, obwohl bereits am 8. März ein deutscher Tourist an Covid-19 gestorben war.