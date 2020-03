47.000 im Ausland: Rückholung läuft auf Hochtouren

Österreicher sitzen in Ägypten im Hotelzimmer fest

Andere versuchen es auf eigene Faust: So erreichte die „Krone“ die Geschichte einer Odyssee. Marokko-Urlauber machten sich auf den Weg heim, blieben an der deutschen Grenze hängen. Indes sitzen Austro-Touristen in Hotels in Hurghada fest. Sie müssen 14 Tage in Quarantäne bleiben.