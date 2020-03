AKH hat jetzt 90-Minuten-Tests auf Coronavirus

Zwei AKH-Ärzte infiziert und in Quarantäne

Am AKH sind derzeit zwei Ärzte als infiziert bekannt und in Quarantäne. Abteilungen haben noch keine geschlossen werden müssen, auch sei kein weiteres Personal in Isolierung, so Thalhammer. Man teste die Kontaktpersonen täglich auf Covid-19, in Heimquarantäne habe man aber noch niemanden schicken müssen. Es habe auch noch keine der Kontaktpersonen Symptome aufgewiesen.