Kogler: Rückkehrer aus Tirol müssen sich isolieren

Das ganze Bundesland Tirol - und nicht nur die isolierten Gebiete Paznauntal, St. Anton am Arlberg und jüngst Sölden - wird jetzt offenbar als Corona-Risikogebiet erachtet. Somit müssen sich nicht nur Heimkehrer aus Risikoländern wie Italien, dem Iran, China oder aus den weiteren in Österreich unter Quarantäne gestellten Gebieten in Vorarlberg und Kärnten für 14 Tage isolieren, sondern auch alle, die in den letzten zwei Wochen irgendwo in Tirol waren, wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstagabend betonte.