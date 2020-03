Karl Schranz: „Das ist nicht mehr mein St. Anton!“

Aber jetzt ist der Ort, den er so liebt, isoliert. Höchstes Risikogebiet. Allerhöchstes. Und ausgestorben. Und das um diese Jahreszeit. Wo sonst Massen an Urlaubern aus aller Welt alles förmlich überschwemmen. „Das ist nicht mehr mein St. Anton“, sagt Karl Schranz mit sorgenvollem Blick auf die gespenstisch leeren Straßen. Durch die er bis zuletzt spaziert ist. „Ich saugte die frische Luft förmlich in mir auf. Aber ich hielt natürlich Abstand zu den Menschen, grüßte etwa immer nur aus gewisser Entfernung.“