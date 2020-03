Corona: Ab Montag gilt die Ausgangsbeschränkung!

Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel, Medikamente) und wenn man anderen Menschen helfen muss. Bereits am Sonntag wird laut Kurz die Polizei an Spielplätzen und im öffentlichen Raum unterwegs sein und größere Gruppen dazu auffordern, das zu unterlassen, so Kurz. Kontrollen soll es dann ab Montag geben.