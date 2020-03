AMS-Aufruf: Arbeitslose sollen Ämtern fernbleiben

Die Gesundheit stehe an erster Stelle. Deshalb habe Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) per Erlass ermöglicht, den Antrag auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe auch ohne persönliche Vorsprache zu stellen, so Kopf. Das AMS wird Formulare auch per Post verschicken, diese können telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Kopf bat aber um Verständnis, dass es am Telefon zu längeren Wartezeiten kommen könnte.