„Können uns jetzt locker Staatsausgaben leisten“

Doch dass die Weltwirtschaft getroffen ist, das ist nicht abzustreiten - und es zeigt sich auch ganz klar an der Börse, erklärt Larissa Kravitz, Finanzmathematikerin und Buchautorin. „Im Tourismus haben etwa Airlines und Flugzeughersteller massive Einbrüche. Aber auch Pharmaunternehmen und Medizintechnikunternehmen - deren Kurse haben auch gelitten, aber vergleichsweise weniger als jene in anderen Branchen.“ Es trifft also alle Bereiche der Wirtschaft, manche härter als andere. Vergleichbar mit 2008 oder dem Crash um 2000 sei die jetzige Situation nicht, so Kravitz: „Es ist keine reine Nachfragekrise, sondern teilweise auch eine Angebotskrise. Aufgrund der Ausfälle in China wurden hier einfach Lieferketten unterbrochen. Das ist etwas, das wir in den letzten zehn oder 20 Jahren in der Form nicht gesehen haben.“