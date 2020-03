50 Spitals-Mitarbeiter in Quarantäne

Die Betroffenen hatten sich in den vergangenen zwei Wochen in den von den Behörden bekannt gegebenen Krisengebieten aufgehalten. Die beiden Ärzte hätten sich in Tarvis zum Skifahren aufgehalten. Sofort wurden Abstriche gemacht und die Auswertungen an das Labor der AGES übermittelt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Samstagnachmittag vorliegen, heißt es in einer Aussendung des Krankenhauses.