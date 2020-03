Liftbetrieb eingestellt: Skigebiete schließen!

In den Kärntner Skigebieten gibt es derzeit noch große Unsicherheit. Das Land Kärnten hat heute über die weitere Vorgehensweise beraten. Bei den Bergbahnen bzw. in den Tourismusgebieten laufen derzeit die Telefone heiß, weil sich Menschen über die Betriebszeiten informieren wollen. Noch fahren die Lifte zum Beispiel am Nassfeld und auf der Turracher Höhe. Es dürfte aber wohl nur mehr eine Frage der Zeit sein, bis auch Kärnten dem Beispiel von Tirol und Salzburg folgt und den Skibetrieb komplett einstellen wird.