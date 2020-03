Bausparvertrag blieb Jahre nach Tod noch bestehen

Die Gründe dafür sind unklar. Erst wegen eines Fehlers bei einer Computersystemumstellung wurde Jahre später ein Kontoauszug an die ehemalige Adresse der Verstorbenen verschickt - der Betrag auf dem Sparkonto war auf 4900 Euro angewachsen. Mit Verwunderung und vielen Fragen wandte sich der Witwer an den Konsumentenschutz bei der Arbeiterkammer Kärnten. „Auch für uns war dies ein kurioser Fall. Der Bausparvertrag wurde nach 15 Jahren geschlossen und das Geld in der Höhe von 4.900 Euro inklusive Zinsen an die Familie ausbezahlt“, erklärte AK-Konsumentenschutzexperte Herwig Höfferer.