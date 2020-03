Schauspieler Max von Sydow verstorben

Der Schauspieler Max von Sydow ist tot. Der preisgekrönte Mime spielte Attentäter und Eroberer, Teufelsaustreiber und den Teufel selbst, Könige und sogar Jesus: Für Ingmar Bergman stand er 1957 für „Das siebente Siegel“ vor der Kamera, die jüngere Generation kennt ihn aus „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ und „Game of Thrones“. In Hollywood drehte der Charakterdarsteller unter anderem „Der Exorzist“ oder verkörperte den James-Bond-Gegenspieler Blofeld in „Sag niemals nie“. Der gebürtige Schwede, der seit 2002 französischer Staatsbürger ist, ist am Sonntag verstorben, wie am Montag zu erfahren war. Im April wäre er 91 Jahre alt geworden.