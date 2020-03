Kärntner in Quarantäne: „Sehe das ganz entspannt“

Seit der Corona-Infektion einer 28-jährigen Völkermarkterin befinden sich, wie berichtet, 14 Kärntner, die mit der Frau in Kontakt standen, in häuslicher Quarantäne. Einer der unter „Hausarrest“ stehenden Kärntner schildert der „Krone“, wie der Quarantäne-Alltag aussieht und was die größten Herausforderungen sind ...