Polizist auf Kurs von Lawine erfasst und getötet

Eine Lawine löste sich am Sonntagvormittag auf dem Großglockner und erfasste einen Polizisten (33), der mit Kollegen dort auf Alpinkurs war. Der 33-Jährige wurde von den Schneemassen mehrere Hundert Meter mitgerissen und getötet. Seine Leiche musste mittels Polizeihubschrauber Libelle geborgen werden. Auch am Dachstein riss eine Lawine am Sonntag fünf Menschen in den Tod.