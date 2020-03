Deutsche Rechte: Auf Lesbos von Linken „gejagt“

Seit der Eskalation an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei und einem damit einhergehenden starken Anstieg der Migrantenzahlen auf der griechischen Insel Lesbos reisen nicht nur Hilfsorganisationen in die Ägäis, sondern auch Rechtsradikale, laut Augenzeugen vorrangig aus Deutschland und Frankreich. Zwei davon: Oliver Kirchner, Fraktionsvorsitzender der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) im Landtag des Bundeslands Sachsen-Anhalt, und der rechte Blogger Oliver Flesch. Sie sollen dort nun mit linken Demonstranten aneinandergeraten sein. Am Abend wurde die Gruppe in der Nähe eines Gemeinschaftszentrums für Flüchtlinge gesehen, das abbrannte (siehe Video oben).