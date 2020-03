Wegen Cortina: Shiffrin-Manager attackiert FIS

In der Abstimmung des FIS-Councils am Freitag hatten sich alle Verbände außer Italien gegen eine Durchführung der Finalveranstaltung in Cortina ausgesprochen. Auf Twitter kritisierte Kilian Abrecht, der Manager der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die Absage heftig. „Wie immer hat niemand die Läufer gefragt, ob sie fahren wollen oder nicht. Ich wette, die Mehrheit hätte Rennen gewollt“, schrieb er.