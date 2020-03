Fans ausgesperrt: Bozen kämpft ums Überleben

Der Ausschluss der Zuschauer bei Sportveranstaltungen in Italien trifft auch das Eishockey. Der HCB Südtirol muss seine Heimspiele in der Erste Bank Eishockey Liga in der Eiswelle Bozen ab sofort ohne Fans austragen. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Für den besten Eishockeyklub Italiens geht es jetzt sogar um die Existenz.