Tausende demonstrieren in Berlin für Grenzöffnung

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer unterstützt den Kurs Griechenlands, das Migranten und Flüchtlinge an seiner Grenze stoppt. „Ich habe sehr deutlich heute in der Fraktion gesagt, dass die Grenzen Europas nicht geöffnet sind für diese Flüchtlinge aus der Türkei und das gilt auch für unsere Grenze“, sagte Seehofer am Dienstag in Berlin.