Drei Fälle in Kanzlei von infiziertem Anwalt (72)

24 Coronavirus-Fälle in Österreich

Damit gibt es aktuell 24 Coronavirus-Fälle in Österreich, wie auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag bestätigte. „Ich glaube, wir sind das einzige Land in Europa, das derzeit auch einen Großteil der entsprechenden Absonderungsmaßnahmen vor Ort zu Hause durchführt“, so Anschober. Das sei ein „sehr kluger, österreichischer Weg“, da man so Ressourcen in den Spitälern spare.