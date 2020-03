Magdalensberg-Gipfelhaus wird moderne Hotelanlage

Gipfelhaus Magdalensberg: Eröffnung im April

Diese Woche wird das neue Satteldach vom Gipfelhaus eingedeckt und auch die Fassade wird dann ortsbildkonform angepasst. „Vieles ist neu, aber wir sind unseren traditionellen und bodenständigen Werten treu geblieben“, betont Heike Skorianz, die sich mit ihrem Bruder Alex an den umfangreichen Hotelumbau herangewagt hat. Viel Holz und Naturstein wurden verarbeitet. Nach knapp fünf Monaten Umbau geht es nun schön langsam in den Endspurt. Aufgrund des milden Winters hat man sogar eine Woche Vorsprung. So kann der großen Eröffnung am 30. April praktisch nichts mehr im Wege stehen.